¿Quién es la docente de Ranchillos detrás del rostro de una campaña nacional?

El trabajo persistente de una docente del interior tucumano trascendió las fronteras de su comunidad para ser reconocido en todo el país. Se trata de Olga Patricia Amaya, la “Seño Patricia” de la Escuela N° 142 de Árbol Solo, en Ranchillos, quien fue seleccionada junto a otros cuatro educadores para protagonizar la Campaña Nacional por el Mes de la Educación, organizada por la Fundación Varkey en conjunto con el diario digital MDZ y diversas organizaciones sociales.