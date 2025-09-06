A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

De acuerdo con los investigadores, no es casualidad que la curva descendente empiece justo en el umbral de la adultez. Con el paso de los años, se acumulan responsabilidades, decisiones trascendentales y una creciente autoexigencia, lo que erosiona el optimismo juvenil. La etapa más crítica se sitúa en la llamada crisis de la mediana edad, cuando la ansiedad, las dudas y la búsqueda de equilibrio entre lo familiar y lo personal se vuelven protagonistas.