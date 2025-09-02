¿Qué es "La Cofconeta"? el fenómeno viral que ocurrió por accidente tras una serie de comentarios desopilantes

Comentarios descontextualizados y una comunidad que comenzó por accidente, ese fue el origen de "La Cofconeta" un fenómeno viral que capturó la atención de los internautas de nuestro país y fuera de él cuando se encontraron con una ola de posteos descontrolados en un sitio de venta de calzado. Este grupo creado al interior de un inesperado video se convirtió en el ejemplo de la socialización en la era digital.
"La Cofconeta" es el nombre que recibe una comunidad que surgió a partir de una ola de comentarios de usuarios masculinos descontrolados en un video inesperado. En mayo de 2025, un corto promocional de la tienda online Cofco.Shoes se convirtió en el epicentro de este particular fenómeno. Lo que inició como una publicación la vendedora Priscila, presentando prendas a la venta, derivó en una avalancha de comentarios completamente desopilantes y fuera de contexto
¿Qué es “La Cofconeta”?
"La Cofconeta" es el nombre que un usuario dio a la comunidad de comentaristas que inundaron una publicación de Instagram de esta tienda de ropa y calzado de Rosario. Los usuarios comenzaron a publicar frases aleatorias, chistes absurdos y mensajes que nada tenían que ver con la indumentaria, transformando la sección de comentarios en un espacio de humor caótico y predominantemente masculino.
Fue el usuario "hijodelaplayaa" quien, al repostear el video y destacar los comentarios más divertidos, acuñó el término "La Cofconeta", en referencia al nombre del local (Cofco). Esta publicación original acumuló miles de interacciones, y el fenómeno no tardó en extenderse a otras cuentas y plataformas como TikTok y X, donde los usuarios replicaban el estilo de comentarios para sumarse a la tendencia.
El humor que se hizo viral
Los comentarios de "La Cofconeta" se caracterizan por su tono absurdo y humorístico, completamente desconectados del contenido visual. Entre ellos pueden encontrarse ocurrencias fuera de contexto como: "Hola muchachos les cuento que estoy a full con la siembra de trigo el la pampa. Que tengan un excelente día", o la respuesta: "Mi hija menor tiene fiebre pero ya le bajó. Le di ibuprofeno y a otra cosa butterfly".
Otros aprovecharon para comentar situaciones cotidianas, inventar historias o incluso hacer memes, con frases del tipo "Vine por los zapatos, me quedé por el circo en los comentarios". La viralidad se potenció gracias a la participación de cuentas populares que compartieron capturas de los mejores comentarios, llevando el fenómeno a un público aún más amplio.}
De admiradores a una comunidad
Lo que comenzó como una curiosidad, se transformó en una comunidad. "Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una vibrante comunidad. Estos “caballeros” no solo admiraban la belleza de Priscila sin sexualizarla, sino que empezaron a interactuar entre ellos en los comentarios. Al percatarse de su gran número y la predominancia masculina, la cuenta de Cofco Shoes se convirtió en un inesperado foro de comercio C2C (consumidor a consumidor). Los usuarios comenzaron a pedir recomendaciones prácticas (¿dónde comprar repuestos para el auto?) y a comprar y vender sus propios productos entre ellos, creando un ecosistema de apoyo mutuo", señaló Verónica Brignoccoli, directora del Centro de Emprendedores de la UEAN en un estudio.
Los miembros del grupo únicamente masculino, se identificaron como los "soldados" de Priscila y aunque este fenómeno tiene una cuota de controversia y puede convertirse en un "arma de doble filo", en esta ocasión benefició enormemente a Cofco.Shoes, al darle una visibilidad masiva sin necesidad de inversión publicitaria.
Usuarios comenzaron a usar el hashtag #LaCofconeta para compartir sus propios videos y comentarios. Incluso, este suceso llevó a un usuario a crear una cuenta paralela en Instagram bajo el mismo nombre, donde, utilizando inteligencia artificial, se generaron imágenes de Priscila retratándola como una faraona, una reina o una heroína, según el estudio de la Escuela Argentina de Negocios.