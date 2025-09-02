¿Qué es "La Cofconeta"? el fenómeno viral que ocurrió por accidente tras una serie de comentarios desopilantes

De admiradores a una comunidad

Lo que comenzó como una curiosidad, se transformó en una comunidad. "Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una vibrante comunidad. Estos “caballeros” no solo admiraban la belleza de Priscila sin sexualizarla, sino que empezaron a interactuar entre ellos en los comentarios. Al percatarse de su gran número y la predominancia masculina, la cuenta de Cofco Shoes se convirtió en un inesperado foro de comercio C2C (consumidor a consumidor). Los usuarios comenzaron a pedir recomendaciones prácticas (¿dónde comprar repuestos para el auto?) y a comprar y vender sus propios productos entre ellos, creando un ecosistema de apoyo mutuo", señaló Verónica Brignoccoli, directora del Centro de Emprendedores de la UEAN en un estudio.