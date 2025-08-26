Secciones
DeportesMás deportes

Sin piedad: se viralizaron videos de McGregor intercambiando golpes con adolescentes

El ex campeón de la UFC vuelve a ser foco de críticas después de que circularan imágenes en las que se lo ve realizando un sparring desmedido con jóvenes púgiles en Nápoles.

Sin piedad: se viralizaron videos de McGregor intercambiando golpes con adolescentes
Hace 1 Hs

Conor McGregor otra vez aparece en el centro de la controversia luego de que se viralizara un video grabado en un gimnasio de Nápoles, Italia. En las imágenes, el luchador irlandés aparece intercambiando duros golpes con adolescentes visiblemente menos experimentados y de menor tamaño, lo que desató una ola de cuestionamientos en redes sociales.

El clip muestra a McGregor acorralando a uno de los jóvenes contra la pared y lanzando combinaciones con toda su potencia, mientras el muchacho intentaba cubrirse y evitar los impactos. La escena provocó indignación entre internautas y especialistas, que señalaron lo innecesario y riesgoso de aplicar ese nivel de intensidad frente a oponentes tan inexpertos. El diario deportivo AS incluso describió la secuencia como un auténtico “apalizamiento” por parte del ex campeón.

Una de las voces más críticas fue la del luchador Ben Askren, actual campeón de Bellator, quien cuestionó públicamente en redes sociales el sentido de exhibir videos golpeando a jóvenes que aún no tienen trayectoria profesional. Su postura fue respaldada por numerosos usuarios, que interpretaron la actitud de McGregor como una muestra de exceso y falta de ética deportiva.

Este episodio llegó en un momento particular de la carrera del irlandés, que lleva más de cuatro años sin competir tras la grave fractura de tibia sufrida en su trilogía contra Dustin Poirier en 2021. Su frustrado regreso en 2023, interrumpido por una lesión en el pie, alargó la espera de su vuelta al octágono. Actualmente, McGregor atraviesa una etapa de recuperación y preparación física, con controles antidopaje incluidos, mientras apunta a encabezar un evento especial de la UFC previsto para el 4 de julio de 2026 en la Casa Blanca, impulsado por Dana White y Donald Trump en el marco del 250° aniversario de la independencia estadounidense.

Más allá de su inactividad, la figura de McGregor sigue generando titulares. En los últimos años, su nombre ha estado ligado más a incidentes legales y acusaciones graves que a hazañas deportivas, lo que ha erosionado parte de su prestigio en el ámbito de las artes marciales mixtas. Sin embargo, sus seguidores más fieles continúan apoyándole con fervor en redes sociales.

Ni McGregor ni la UFC han emitido comentarios sobre lo sucedido en Nápoles, pero la viralización del video lo expone otra vez a la lupa internacional. Mientras tanto, su imagen pública sigue enfrentando un delicado equilibrio entre el recuerdo de sus días de gloria y la sombra de sus recurrentes polémicas.

Temas ItaliaCasa BlancaUltimate Fighting ChampionshipDonald TrumpEstados UnidosConor McGregor
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

De los senderos de San Javier a los Alpes suizos: una tucumana disputará el Mundial de Mountain Bike

De los senderos de San Javier a los Alpes suizos: una tucumana disputará el Mundial de Mountain Bike

¿Cuáles son las mejores zapatillas para entrenar fuerza en un gimnasio?

¿Cuáles son las mejores zapatillas para entrenar fuerza en un gimnasio?

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
3

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
5

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
6

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

Más Noticias
Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios