Sin piedad: se viralizaron videos de McGregor intercambiando golpes con adolescentes

Este episodio llegó en un momento particular de la carrera del irlandés, que lleva más de cuatro años sin competir tras la grave fractura de tibia sufrida en su trilogía contra Dustin Poirier en 2021. Su frustrado regreso en 2023, interrumpido por una lesión en el pie, alargó la espera de su vuelta al octágono. Actualmente, McGregor atraviesa una etapa de recuperación y preparación física, con controles antidopaje incluidos, mientras apunta a encabezar un evento especial de la UFC previsto para el 4 de julio de 2026 en la Casa Blanca, impulsado por Dana White y Donald Trump en el marco del 250° aniversario de la independencia estadounidense.