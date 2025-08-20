Secciones
Por qué muchos iPhone en Argentina muestran el código 722 07: ¿hay que preocuparse?

En la mayoría de los casos, se soluciona con pasos simples y no representa ningún riesgo para la seguridad del dispositivo ni para los datos del usuario.

Hace 1 Hs

En los últimos días, cientos de usuarios de iPhone en Argentina reportaron un extraño detalle en la pantalla de sus dispositivos: en lugar del nombre de su compañía de telefonía móvil, aparecía el enigmático código “722 07”. La situación generó confusión y hasta rumores de un posible hackeo. Pero, ¿de qué se trata realmente este mensaje?

Qué significa el código 722 07 en iPhone

Lejos de un ataque informático o un desperfecto grave, el número responde a un identificador técnico de red móvil.

722 es el Mobile Country Code (MCC), es decir, el código internacional que corresponde a Argentina.

07 es el Mobile Network Code (MNC), que identifica a una de las operadoras locales.

En pocas palabras, cuando el sistema no puede mostrar el nombre del operador, recurre a esta codificación interna. El teléfono sigue funcionando con normalidad, aunque en pantalla no aparezca la marca habitual de la empresa de telecomunicaciones.

Por qué aparece

Según especialistas en conectividad móvil, el 722 07 puede aparecer por distintos motivos:

Caídas momentáneas o tareas de mantenimiento en la red.

Problemas de cobertura en la zona.

Una tarjeta SIM mal colocada o sucia.

Activación del Field Test Mode, un modo de diagnóstico interno.

Fallas temporales de iOS en la gestión de los datos de red.

Cómo solucionarlo

Antes de preocuparse por un fallo mayor, los expertos recomiendan probar estas medidas simples:

Reiniciar el iPhone: apagarlo y volver a encenderlo suele bastar para restablecer el nombre del operador.

Verificar la tarjeta SIM: retirarla, limpiarla suavemente y volver a insertarla.

Moverse a otra zona con mejor señal en caso de estar en un área de baja cobertura.

Cerrar el Field Test Mode si se activó accidentalmente.

Actualizar iOS a la última versión disponible, lo que corrige posibles errores de conectividad.

Si el código persiste, lo recomendable es contactar al servicio técnico de la compañía de telefonía para descartar una falla puntual de la línea.

