¿Qué iPhone conviene comprar en 2025?: los mejores en relación calidad precio

Características del iPhone 13

Desde otros medios especializados como AppleSfera destacaron que el iPhone 13 es una gran opción incluso en 2025 si se dispone de un presupuesto más ajustado. Teniendo en cuenta factores como calidad de pantalla, precio, cámara y procesador, esta edición propone un gran rendimiento, buenas cámaras y una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, además de resistencia a líquidos y polvo y soporte 5G. Está disponible en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB y es posible encontrarlo por precios reducidos desde los 400 U$S.