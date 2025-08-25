¿Qué iPhone conviene comprar en 2025?: los mejores en relación calidad precio

No siempre la fórmula de "lo más nuevo" es precisamente lo mejor o lo más conveniente. Aunque un celular de última generación pueda ofrecer grandes rendimientos o la mejor cámara, también debe poder ajustarse al presupuesto disponible, algo que no muchos de ellos cumple. Pero en la línea de Apple hay celulares que reúnen ambas características, una gran calidad y un precio acorde.
Los iPhone son conocidos no solo por su sistema operativo IOS si no por su propuesta y los que se considerarían "precios premium". Pero el mercado de Apple se diversificó al punto de que hay teléfonos que aunque no son actuales ofrecen características que incluso en 2025 pueden ser más que satisfactorias sin ser las más "modernas".
¿Cuál es el iPhone que más conviene en 2025?
Distintos especialistas opinaron sobre los celulares iPhone que en 2025 conviene comprar. En función de distintos criterios, los expertos del medio Xataka, dedicado a la tecnología, revelaron cuál sería el mejor de los Apple entre calidad precio. Para los especialistas ese sería el de la edición de septiembre de 2021, el iPhone 13.
A pesar de haber debutado hace un par de años, el iPhone 13 aún es un rival para muchos modelos modernos. Este celular ofrece un gran rendimiento para el uso diario gracias a su chip A15 Bionic (el mismo que el del iPhone 14); sus mejoras en la gestión de batería y funcionalidades específicas como la detección de choques.
Características del iPhone 13
Desde otros medios especializados como AppleSfera destacaron que el iPhone 13 es una gran opción incluso en 2025 si se dispone de un presupuesto más ajustado. Teniendo en cuenta factores como calidad de pantalla, precio, cámara y procesador, esta edición propone un gran rendimiento, buenas cámaras y una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, además de resistencia a líquidos y polvo y soporte 5G. Está disponible en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB y es posible encontrarlo por precios reducidos desde los 400 U$S.
iPhone SE 2022, otra opción conveniente
El iPhone SE 2022 fue otro de los destacados por la página especializada. Se trata de la última versión de Apple con manejo y estética conservadora pero con el poder del chip A15 Bionic. Así, cuenta con una pantalla IPS LCD de 4,7" con resolución 1.334 x 750 px y tecnología True-tone y novedades como la conectividad 5G.
¿Qué sucede con los modelos más actuales?
Mientras que optar por los modelos más recientes como el iPhone 15 o el iPhone 16, puede ser una buena decisión solo para aquellos usuarios que buscan las últimas innovaciones tecnológicas y están dispuestos a pagar un precio alto, detallaron en un artículo de Infobae.
Estos dispositivos ofrecen mejoras en procesadores, baterías de mayor duración y cámaras con sensores más avanzados. No obstante, para la mayoría de los usuarios estas ventajas no son esenciales en comparación con el rendimiento ya robusto del iPhone 13.
En este caso, el ahorro económico supera los beneficios marginales de los modelos más recientes, especialmente si se busca un dispositivo funcional y eficiente sin comprometer el presupuesto.