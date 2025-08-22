Estado de "precaución" por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?

Un sismo de 7,6 de magnitud se sintió este jueves en la noche en la región de Magallanes y la Antártida chilena. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro del movimiento, ocurrido a las 22:16 horas (02:16 GMT), se ubicó a 258 kilómetros al noreste de la base Presidente Frei, en la isla Rey Jorge. Como medida de seguridad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió un estado de "precaución" por el riesgo de tsunami en la zona antártica.
La base presidente Eduardo Frei es administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.
¿Cómo fue el terremoto de 7.6 que activó la alerta en la Antártida chilena?
Distintas estaciones científicas de la península antártica y puntos de la Región de Magallanes detectaron el sismo. El CSN informó que, pese a su “mediana intensidad”, no se pueden descartar riesgos, dada su cercanía a zonas costeras y su ubicación en el océano.
"Se trata de un fenómeno natural de magnitudes significativas, y por eso hemos reforzado los protocolos de alerta en la región", comunicó el organismo. La Armada chilena y Senapred coordinan el monitoreo de la costa antártica para evaluar cualquier cambio en el mar y se mantienen en comunicación con las bases científicas.
El SHOA explicó que el estado de precaución implica la restricción del acceso a playas y zonas costeras, además de la preparación de equipos de emergencia para posibles evacuaciones. No se han reportado daños materiales hasta el momento. Este sismo se suma a otros movimientos telúricos recientes en el sur de Sudamérica, una zona conocida por su actividad sísmica.