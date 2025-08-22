Estado de "precaución" por un terremoto de 7,6 en la Antártida chilena: ¿hay riesgo de tsunami?

Un sismo de 7,6 de magnitud se sintió este jueves en la noche en la región de Magallanes y la Antártida chilena. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro del movimiento, ocurrido a las 22:16 horas (02:16 GMT), se ubicó a 258 kilómetros al noreste de la base Presidente Frei, en la isla Rey Jorge. Como medida de seguridad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió un estado de "precaución" por el riesgo de tsunami en la zona antártica.