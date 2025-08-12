La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida: -93,2°C

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), junto al Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos, confirmó la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra: -93,2 grados Celsius. El hallazgo se produjo en la Meseta Antártica Oriental, en una zona cercana al “Domo Fuji”, el 10 de agosto de 2010, y fue corroborado tras analizar más de 30 años de datos satelitales.