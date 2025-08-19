"Careta": el dardo de La Tana de "Gran Hermano" a María Becerra por su papel en la serie de Netflix

El estreno de "En el barro", la secuela de "El marginal", es un éxito rotundo en Netflix, donde se mantiene en el puesto número 1 de las series más vistas de Argentina. La producción de Underground capta la atención de todos, no solo por la historia, sino también por el elenco, que incluye a la actriz Valentina Zenere y marca el debut actoral de la cantante María Becerra.
Pero en medio de la euforia, una polémica surge y la enciende Katia Fenocchio, más conocida como "La Tana" de "Gran Hermano". Durante su paso por el reality, ya se sabía que ella tendría un papel en la serie, lo que genera mucha expectativa. Sin embargo, su actuación resulta ser breve, apareciendo solo en algunas escenas, como la del "pabellón de las Only", donde las presas crean contenido erótico.
El conflicto estalla cuando la ex "hermanita" comparte en sus historias de Instagram un mensaje que le envía una seguidora. "Vos tenías que tener más protagonismo que la careta de… Sos más de barrio, Tana, y sabés manejar berretines", dice el texto. Aunque Fenocchio censura el nombre de la famosa, los internautas no tardan en darse cuenta de que la crítica apunta a María Becerra, cuyo personaje, Cleo, se lleva todo el protagonismo.
La respuesta de Katia es simple pero directa: "Tal cual". Este comentario desata una tormenta en las redes sociales, donde los usuarios critican su actitud y la acusan de envidia. Su posteo alimenta un intenso debate sobre el talento, la fama y las oportunidades en la industria del entretenimiento.