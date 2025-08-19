"Careta": el dardo de La Tana de "Gran Hermano" a María Becerra por su papel en la serie de Netflix

El estreno de "En el barro", la secuela de "El marginal", es un éxito rotundo en Netflix, donde se mantiene en el puesto número 1 de las series más vistas de Argentina. La producción de Underground capta la atención de todos, no solo por la historia, sino también por el elenco, que incluye a la actriz Valentina Zenere y marca el debut actoral de la cantante María Becerra.