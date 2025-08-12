No vas a poder creer cómo luce hoy el galán de Casi Ángeles: alejado de las cámara y con nuevo look

Pablo Martínez fue uno de los galanes más recordados de las exitosas series argentinas Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles. Sin embargo, el paso del tiempo trajo un cambio radical en su imagen, que sorprendió a sus seguidores luego de su retiro del mundo televisivo.
Tras el final de Casi Ángeles en 2010, Martínez continuó su carrera en la actuación protagonizando las series Supertorpe y Aliados, ambas producidas por Cris Morena, la misma creadora de Casi Ángeles. Estos proyectos le permitieron ampliar su rango actoral y ganar nuevos públicos. Además, el actor exploró su faceta musical con proyectos solistas, demostrando versatilidad y compromiso con su carrera artística.
Sin embargo, en 2017 decidió alejarse por completo de la actuación y desapareció del foco público. Su cuenta de Instagram, que contaba con cerca de 4 mil seguidores, fue dada de baja, dejando en incertidumbre a sus fans. Recién en 2021 volvió a saberse de él gracias a una cuenta de fans que difundió que Pablo había lanzado un canal de YouTube donde comparte su música y poesías.
Fue allí donde muchos notaron el cambio más visible: en videos publicados en su canal, Pablo aparece con el pelo largo, barba tupida que casi le cubre toda la cara, y en escenarios naturales que recuerdan a una selva, muy lejos del galán juvenil que supieron conocer.
Desde su alejamiento, se rumorea que su residencia actual es Europa, aunque el actor no confirmó esta información públicamente. Mucha expectativa generó su posible presencia en el Cris Morena Day, un evento homenaje que reunió a varias figuras del universo Cris Morena, como China Suárez, Lali y Peter Lanzani. Sin embargo, Martínez no estuvo presente, sumándose a otros ausentes notables como Yeyo De Gregorio.
Pablo Martínez continúa su camino alejado del brillo televisivo, renovado en imagen y dedicando su tiempo a la música y la poesía, sorprendiendo a quienes aún recuerdan al joven actor que conquistó a toda una generación.