No vas a poder creer cómo luce hoy el galán de Casi Ángeles: alejado de las cámara y con nuevo look

Sin embargo, en 2017 decidió alejarse por completo de la actuación y desapareció del foco público. Su cuenta de Instagram, que contaba con cerca de 4 mil seguidores, fue dada de baja, dejando en incertidumbre a sus fans. Recién en 2021 volvió a saberse de él gracias a una cuenta de fans que difundió que Pablo había lanzado un canal de YouTube donde comparte su música y poesías.