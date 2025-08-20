Secciones
Escándalo en Turquía: Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un hincha y la China Suárez terminó a los gritos

Se viralizó un video en el que se ve a la pareja en una tensa situación con hinchas del Galatasaray.

Hace 1 Hs

Mauro Icardi y La China Suárez volvieron a ser noticia tras la viralización de un video donde se ve a la pareja en medio de una tensa situación con hinchas del Galatasaray en un shopping de Estambul. Hubo empujones, gritos de la actriz y hasta un cabezazo del futbolista a uno de los seguidores de su club.

En el video que circula en las redes sociales se ve a Icardi y a la China, quien lleva a su hija Magnolia en brazos, en medio de un un tumulto de gente que no los dejaba caminar por el shopping. Aunque parecía una situación normal de una figura que saluda a un grupo de fans, la grabación muestra cómo todo se desvirtuó y el ex de Wanda Nara le lanza un cabezazo hacia uno de ellos.

El incidente generó gritos de sorpresa y desaprobación en el lugar. La propia Suárez no pudo ocultar su reacción ante la escena. Nerviosa y preocupada por la seguridad de sus hijos, Magnolia y Amancio, les gritó a los hinchas para ponerle un freno a la situación.

De inmediato, la seguridad rodeó a la pareja y los escoltó fuera del tumulto. En la grabación se ve cómo la actriz sube rápidamente las escaleras con su hija Magnolia en brazos, seguida por Icardi y un asistente que llevaba a Amancio.

Icardi y Suárez viven un presente soñado en Estambul. El viernes 15 de agosto, él volvió a jugar al fútbol después de nueve meses. En noviembre de 2024 se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha y afrontó una larga recuperación. En su regreso marcó un gol y Galatasaray le ganó 3-0 a Karagümrük. Tras el partido, le dedicó un extenso mensaje a su novia a modo de agradecerle por su apoyo y acompañamiento. 

“Mi amor, hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos, uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis peores miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufrí de dolor”, escribió en Instagram.

En la misma línea, siguió: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor. Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginarme lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”, sentenció.

