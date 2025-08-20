Escándalo en Turquía: Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un hincha y la China Suárez terminó a los gritos

En la misma línea, siguió: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor. Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginarme lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”, sentenció.