Tierra del Fuego implementó un sistema de venta directa: cómo conseguir celulares y televisores a precios bajos

La opción de comprar aparatos electrónicos como celulares, televisores, entre otros, en precios rebajados ya está disponible para los argentinos. Esto se debe a que a partir del 28 de agosto, las fábricas en Tierra del Fuego comenzaron a implementar un esquema de venta directa vía courier.
Esta modalidad implica ahorros de entre el 20% y el 30% en comparación a precios en otras cadenas y empresas de electrodomésticos. Esto es debido a que los fabricantes despacharían sus productos a los usuarios sin intermediarios, alrededor del país con una operación de exportación simplificada.
¿Cómo sería el modelo de exportación de Tierra del Fuego para tener celulares y televisores a precios bajos?
Los envíos mediante este sistema se realizan sin trámites aduaneros para el comprador y están exentos de IVA y otros impuestos internos que suelen encarecer la electrónica en el mercado argentino, según informó Infobae. Cada operación tiene un máximo de tres productos idénticos por año y un límite de USD 3.000 por despacho. Por el momento, los pagos sólo se aceptan en dólares con tarjeta de débito asociada a una cuenta en esa moneda, sin posibilidad de financiar en cuotas.
La primera empresa en implementar la modalidad fue Mirgor, que lanzó la web couriertdf.com para la venta directa de celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint. A las pocas horas, Newsan presentó su propia plataforma, tiendanewsan.com.ar, con un apartado denominado “Venta courier Tierra del Fuego”. Allí se ofrecen aires acondicionados, televisores y un celular de marcas como Noblex, Sansei y Whirlpool, con la diferencia de que las operaciones pueden realizarse en pesos.
Se espera que en los próximos días otras compañías, entre ellas BGH, se sumen a la iniciativa. Esto ampliará la variedad de productos disponibles y consolidará el sistema como una nueva alternativa de acceso a la electrónica, con precios más competitivos frente al mercado tradicional.
Ejemplos de precios, logística y cobertura del nuevo plan de Tierra del Fuego
-Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: USD 1.559 + USD 35 de envío (total USD 1.594). En cadenas locales cuesta $3.349.999, es decir, cerca de un 50% más.
-Samsung Galaxy S25 256GB: USD 984 + USD 35 de envío (total USD 1.019 / $1.396.030 al cambio oficial). En retail argentino, el mismo modelo cuesta un 36% más.
-Smart TV Samsung 85″ QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío (total USD 2.481 / $3.398.970). En plataformas locales como Mercado Libre, supera los $4 millones.
Los productos se envían desde Tierra del Fuego en hasta 24 horas hábiles y llegan en 3 a 7 días, con cobertura nacional salvo en la propia provincia. El costo del envío se informa antes de la compra y todos los equipos tienen garantía oficial y respaldo de la Ley de Defensa del Consumidor. Con este esquema, la industria busca competir con precios más accesibles y menos intermediarios.