Pichetto advierte sobre importaciones chinas: “Es letal que vendan como si estuvieran en Argentina”

Contexto internacional: Estados Unidos frena compras baratas desde China

Las declaraciones de Pichetto se dieron tras la decisión de Estados Unidos de eliminar, desde el 29 de julio, la exención arancelaria de minimis que permitía ingresar productos de menos de 800 dólares sin impuestos. La medida, parte de la guerra arancelaria con China, busca limitar el ingreso de artículos de bajo costo y encarecer las compras en plataformas como Shein y Temu.