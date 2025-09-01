La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, rompió el silencio y salió a responder públicamente en LA GACETA las acusaciones impulsadas por el dirigente peronista Enrique Romero. En diálogo con LG Play, aseguró que las denuncias en su contra son “maliciosas y políticas” y ratificó que desde 2011 ocupa el cargo por elección popular.
“Yo no tengo nada que esconder. Estoy a disposición de la Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Gobierno y de la Policía”, dijo. Recordó que en 2018 su domicilio fue allanado por una causa vinculada a supuestas retenciones de tarjetas de vecinos. “No encontraron nada, porque no había nada”, afirmó.
La delegada sostuvo que las denuncias actuales son parte de “un complot político” ligado a dirigentes que fueron sus rivales en elecciones pasadas, como Ariel Figueroa y el ex delegado comunal Martín Medina. “Cada vez que llega un año electoral aparecen estas operaciones. Estoy acostumbrada”, sostuvo.
Sobre las acusaciones de que empleados de la comuna habrían realizado trabajos en su vivienda y en la de su hija en El Cadillal, Contreras fue tajante. “Es mentira. Mis empleados jamás estuvieron en mi domicilio. Se trata de un ataque mediático y político”. Además, anticipó que radicará una denuncia por hostigamiento contra Enrique Romero, a quien acusó de “perseguir” a su familia.
Respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas, la delegada dijo que no teme ser investigada. “Me siento tranquila trabajando porque no hay ninguna irregularidad. Todo lo que dicen es parte de un ataque sistemático para ensuciar mi gestión”.
Por último, resaltó que en sus tres mandatos Las Cejas “se transformó”, con obras de infraestructura, iluminación y mejoras en la ruta de acceso. “Al pueblo quiero darle tranquilidad: no hay nada ilegal en la comuna. Si alguien quiere ocupar mi lugar, que lo haga en las urnas en 2027”, concluyó.