La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Sobre las acusaciones de que empleados de la comuna habrían realizado trabajos en su vivienda y en la de su hija en El Cadillal, Contreras fue tajante. “Es mentira. Mis empleados jamás estuvieron en mi domicilio. Se trata de un ataque mediático y político”. Además, anticipó que radicará una denuncia por hostigamiento contra Enrique Romero, a quien acusó de “perseguir” a su familia.