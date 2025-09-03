Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

En la Argentina, el Estado se organiza en tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ámbitos donde se proponen, discuten y sancionan las leyes, y se desempeñan numerosos actos de control. Los diputados de la Nación trabajan en la llamada Cámara Baja: son los representantes directos del pueblo en el Congreso y deben defender los intereses de quienes los eligieron. Su salario se denomina dieta y el importe bruto ronda los $ 5 millones, según la información de marzo disponible en el portal oficial.