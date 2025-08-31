Cómo es la rutina de sueño que puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas

Los participantes con mayor cantidad de sueño compensatorio tuvieron un 19% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con aquellos con menos sueño compensatorio. En el subgrupo de participantes que se reportaron a sí mismos como privados de sueño (plantillas que dormían menos de siete horas por noche), aquellos con más sueño compensatorio redujeron su riesgo de desarrollar enfermedades del corazón en un 20%.