Secciones
SociedadSalud

Cómo es la rutina de sueño que puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas

Equilibrar las horas de descanso puede tener beneficios importantes para la salud, según un estudio.

El sueño compensatorio ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas El sueño compensatorio ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas La Brújula
Hace 3 Hs

Un nuevo estudio sugiere que recuperar horas de sueño durante los fines de semana podría tener un impacto significativo en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón

Presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en 2024, este estudio revela que las personas que logran compensar la falta de sueño durante la semana mediante un descanso prolongado el fin de semana pueden disminuir hasta en un 20% su probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas.

La muerte de Juan Izquierdo: otros casos famosos de futbolistas que sufrieron paros cardiorrespiratorios

La muerte de Juan Izquierdo: otros casos famosos de futbolistas que sufrieron paros cardiorrespiratorios

Dirigido por un equipo de investigadores del State Key Laboratory of Infectious Disease en Pekín, el estudio analizó datos de más de 90.000 residentes del Reino Unido a lo largo de 14 años. Los resultados subrayan la importancia del sueño compensatorio, especialmente para aquellos que sufren de privación de sueño regular. 

Este hallazgo podría ofrecer una nueva perspectiva sobre cómo mitigar los efectos negativos de la falta de sueño en la salud cardiovascular y destaca la necesidad de priorizar un descanso adecuado en nuestras rutinas diarias.

¿Qué es el sueño compensatorio y qué beneficios tiene para la salud?

El sueño compensatorio es un concepto que se refiere al sueño adicional que una persona necesita o busca después de haber experimentado una privación de sueño. Esto puede ocurrir cuando alguien no ha dormido lo suficiente durante una o varias noches y, como resultado, su cuerpo intenta recuperar el descanso perdido en las noches siguientes.

Se caracteriza por un aumento en la duración del sueño y, a menudo, por una mayor cantidad de sueño profundo (fase de sueño de ondas lentas) y REM (movimiento ocular rápido). Estos son los períodos del sueño más reparadores y son los que más se necesitan después de la falta de sueño.

Los participantes con mayor cantidad de sueño compensatorio tuvieron un 19% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con aquellos con menos sueño compensatorio. En el subgrupo de participantes que se reportaron a sí mismos como privados de sueño (plantillas que dormían menos de siete horas por noche), aquellos con más sueño compensatorio redujeron su riesgo de desarrollar enfermedades del corazón en un 20%.

Cabe destacar que si bien los expertos reconocen los beneficios del sueño compensatorio, recomiendan que adultos duerman de siete a nueve horas cada noche para evitar la deuda de sueño.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El síntoma que aparece en la boca y podría ser señal de un cáncer mortal, según un experto

El síntoma que aparece en la boca y podría ser señal de un cáncer mortal, según un experto

Cuatro pistas que podrían indicar una extraña enfermedad de transmisión sexual

Cuatro pistas que podrían indicar una extraña enfermedad de transmisión sexual

Cómo reconocer una arritmia cardíaca y qué personas tienen más riesgo

Cómo reconocer una arritmia cardíaca y qué personas tienen más riesgo

¿Lavás las latas de bebidas o de atún antes de abrirlas? Estos son los peligros de no hacerlo

¿Lavás las latas de bebidas o de atún antes de abrirlas? Estos son los peligros de no hacerlo

Los cinco ejercicios para reducir el dolor de espalda y cuello que recomiendan especialistas

Los cinco ejercicios para reducir el dolor de espalda y cuello que recomiendan especialistas

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios