Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

La glucosa es nuestra fuente de energía. Sin ella, el cerebro no funciona correctamente, pero un exceso en sangre tampoco es beneficioso para la salud.

Hace 25 Min

La glucosa es el combustible que alimenta nuestro cuerpo y cerebro. Un nivel adecuado es vital para el funcionamiento óptimo, pero un exceso puede ser perjudicial para la salud a largo plazo. ¿Te preocupa tu nivel de azúcar en sangre

Cuando el organismo no puede procesar la glucosa eficientemente, los niveles se elevan (considerándose altos a partir de 100-125 mg/dl). Esta situación, si se prolonga, puede conducir a la diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo, y un número aún mayor podría estar sin diagnosticar.

Antes de recurrir a medicamentos, los médicos suelen recomendar ajustes en el estilo de vida para regular el azúcar en sangre. Afortunadamente, existen estrategias sencillas que puedes incorporar a tu rutina diaria para ayudarte a mantener niveles saludables y mejorar tu bienestar general.

Basándonos en investigaciones científicas recopiladas por la revista *Healthline*, te presentamos cinco consejos prácticos y accesibles para reducir el azúcar en sangre de forma natural.

Cinco pasos saludables

1- Muévete más, vive mejor: el ejercicio regular es fundamental. La actividad física ayuda a perder peso, aumenta la sensibilidad a la insulina y permite que las células utilicen la glucosa de manera más eficiente. ¡Encuentra una actividad que disfrutes y hazla parte de tu día!

2- Carbohidratos inteligentes: no solo los dulces elevan el azúcar en sangre. El cuerpo convierte los carbohidratos en glucosa, por lo que un consumo excesivo puede ser problemático. Planificar tus comidas te permitirá controlar la cantidad de carbohidratos que consumes y mantener tus niveles bajo control. Opta por carbohidratos complejos como granos integrales y vegetales ricos en fibra.

3- Hidrátate a conciencia: beber suficiente agua es crucial para la salud en general, y también ayuda a regular el azúcar en sangre. Mantenerte hidratado facilita la función renal, ayudando a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina, según explican en *Healthline*.

4- Domina el estrés: cuando te sientes estresado, el cuerpo libera hormonas como el glucagón y el cortisol, que pueden elevar los niveles de azúcar en sangre.  Incorpora técnicas de relajación a tu vida diaria, como la meditación, el yoga o simplemente dedicar tiempo a actividades que te aporten calma y bienestar.

5- Prioriza el descanso: un sueño reparador es esencial para la salud metabólica.  Diversos estudios han demostrado que la falta de sueño puede afectar negativamente la regulación del azúcar en sangre, además de aumentar el apetito y promover la ingesta de alimentos menos saludables.  Procura dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche.

Estos pequeños cambios en tus hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en tus niveles de azúcar en sangre y, en consecuencia, en tu salud general. ¡Empieza hoy mismo a implementar estos consejos y toma el control de tu bienestar!

