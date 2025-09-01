Cómo sigue la entrega de boletos gratis para jubilados esta semana

Nicastro también anticipó que, aunque están trabajando en abrir un nuevo período de inscripciones, por lo pronto no hay una fecha anunciada. Otra de las modificaciones en las que está trabajando la secretaría de la que es titular es en el traslado del beneficio a la tarjeta SUBE para que los jubilados no deban acudir presencialmente a retirar los boletos y que se acrediten los pasajes de forma automática.