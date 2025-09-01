Cómo sigue la entrega de boletos gratis para jubilados esta semana

Esta mañana empezó el nuevo operativo de entrega de boletos para jubilados que se extenderá durante toda la semana, según informaron autoridades de la Secretaría de Transporte. Como cada trimestre, los jubilados fueron convocados a retirar los pasajes del Complejo Belgrano según terminación de su DNI.
La entrega de boletos será desde hoy, 1 de septiembre, hasta el viernes 5 en la esquina de avenida Sáenz Peña y Lamadrid. El horario en el que personal del Gobierno hará la entrega será únicamente por las mañanas, de 7 a 13.
En esta oportunidad, los pasajes tendrán validez para el trimestre que va desde septiembre hasta noviembre. Pero, si los jubilados conservan tickets una vez finalizados estos meses, tendrán un plazo de 10 días más. Es decir, podrán ser utilizados para viajar hasta el miércoles 10 de diciembre.
Cómo sigue la entrega de boletos para jubilados
Los jubilados podrán concurrir al Complejo Belgrano según la terminación de DNI. Los días asignados son:
- Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, aseguró que quien no pueda concurrir el día asignado, podrá retirar sus boletos de todos modos. “Si no pueden venir ese día, pueden venir el día siguiente”, sostuvo. También indicó que si un beneficiario no puede asistir, puede enviar a una persona de su confianza. En este caso, quien retire los boletos deberá llevar su propio DNI y el DNI físico del jubilado.
Se entregará un total de 16 boletos por mes para cada jubilado, es decir que se entregará una planilla con un total de 48 troqueles para viajar hasta principios de diciembre.
Nicastro también anticipó que, aunque están trabajando en abrir un nuevo período de inscripciones, por lo pronto no hay una fecha anunciada. Otra de las modificaciones en las que está trabajando la secretaría de la que es titular es en el traslado del beneficio a la tarjeta SUBE para que los jubilados no deban acudir presencialmente a retirar los boletos y que se acrediten los pasajes de forma automática.