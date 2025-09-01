Los más antiguos: ¿por qué los últimos meses del año terminan en "bre"?

El calendario no siempre estuvo allí. No fue un regalo de la naturaleza NI algo que hallaron nuestros ancestros en una cueva. Se trata de un sistema milenario que con las civilizaciones se volvió cada vez más sofisticado, guiándose de las fases de la luna o la función del sol y que acompañó a las humanidad desde tiempos tan remotos como el año 8.000 a.C, hasta la época actual.
El calendario, tal y como lo conocemos, es el resultado de modificaciones acumuladas desde las antiguas civilizaciones. Los egipcios se guiaban del sol, lo que permitía a esta civilización predecir con precisión la inundaciones de Nilo, crucial para su agricultura. Nuestro calendario actual se basa en el sistema romano, que en un principio tenía un enfoque lunar con 10 meses que no coincidían con los ciclos astronómicos. Este desfase llevó a los romanos a adoptar el calendario solar y hacerle las reformas que conocemos hoy.
Los primeros meses del año
La llegada de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, fue fundamental para lograr una reforma significativa del calendario. Numa añadió dos meses, Ianuarius y Februarius, para alinear mejor el calendario con el año solar, lo que fue clave para consolidar un calendario más preciso y funcional. Se establecieron 355 días, mejorando la alineación con las estaciones. Mientras que el calendario juliano implementado por Julio César fue el que ultimó los detalles de este sistema, con 365 días con un año bisiesto cada cuatro años, lo que fue una base más precisa para el futuro calendario gregoriano.
Con los agregados de Pompilio, los meses del año quedaron en doce. Desde enero hasta agosto, cada denominación varía de acuerdo con los nombres de dioses y personalidades del Imperio romano que inspiraron los mismos. El dios Jano estableció el mes de enero; el dios Februo para febrero; el dios de la guerra, Marte, para marzo; algunos sugieren que abril proviene "Afro", el nombre griego de la diosa Venus; mayo por Maia, la diosa de la fertilidad de la mitología romana; Juno, la diosa de la protección feminina inspiró a Junio, mientras que Julio lleva su nombre por el gran Julio César y agosto por el emperador Augusto, el primero en ocupar este cargo en Roma.
¿Por qué los últimos meses del año terminan en “bre”?
Mientras que desde el noveno mes del año, todos estos períodos tienen la misma terminación, el "bre". De acuerdo con la revista científica, Muy interesante, los meses de septiembre a diciembre tienen nombres que reflejan su posición original en el calendario romano. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre derivan de las palabras latinas "septem" (siete), "octo" (ocho), "novem" (nueve) y "decem" (diez), respectivamente. Estos nombres se mantuvieron incluso después de que el calendario fuera ajustado para incluir enero y febrero.
La numeración de estos meses es un recordatorio del antiguo calendario romano de diez meses, que comenzaba en marzo. Aunque su posición en el año cambió con las reformas de Numa Pompilio, los nombres numéricos se conservaron, destacando la continuidad y la tradición en la evolución del calendario. Estos meses simbolizan la transición del antiguo sistema lunar al calendario solar que conocemos hoy. Así, el origen de los nombres de los meses del año de septiembre a diciembre está directamente ligado a su numeración en latín.