Los más antiguos: ¿por qué los últimos meses del año terminan en "bre"?

Con los agregados de Pompilio, los meses del año quedaron en doce. Desde enero hasta agosto, cada denominación varía de acuerdo con los nombres de dioses y personalidades del Imperio romano que inspiraron los mismos. El dios Jano estableció el mes de enero; el dios Februo para febrero; el dios de la guerra, Marte, para marzo; algunos sugieren que abril proviene "Afro", el nombre griego de la diosa Venus; mayo por Maia, la diosa de la fertilidad de la mitología romana; Juno, la diosa de la protección feminina inspiró a Junio, mientras que Julio lleva su nombre por el gran Julio César y agosto por el emperador Augusto, el primero en ocupar este cargo en Roma.