Secciones
SociedadActualidad

Calendario de feriados trasladables 2025: qué pasará con el del 12 de octubre

El nuevo esquema de feriados definió que la Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de decidir los traslados. Qué pasará con el 12 de octubre.

Qué pasará con los feriados que caen fin de semana: el Gobierno definió el calendario 2025 Qué pasará con los feriados que caen fin de semana: el Gobierno definió el calendario 2025
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional publicó el Decreto 614/2025 en el Boletín Oficial una nueva medida para el turismo interno: los feriados nacionales que caigan en sábado o domingo se podrán trasladar al lunes siguiente o al viernes anterior.  En lo inmediato, la normativa habilita la reconfiguración del calendario oficial de 2025, con impacto tanto en la administración pública como en el sector privado.

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Esta decisión, que busca ordenar el calendario anual, responde a una fuerte solicitud de provincias, municipios y cámaras turísticas, que estaban preocupadas por el impacto económico que generaba la pérdida de fines de semana largos. 

Feriados 2025: así quedó el calendario tras la decisión del Gobierno con los que caen en fin de semana

Con esta modificación, el cronograma de feriados y fines de semana largos para lo que resta de 2025 queda más definido. En total, aún quedan cuatro fechas destacadas en el calendario:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es un feriado nacional trasladable.

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente fijado para el 20 de noviembre.

Lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

La aplicación del nuevo decreto permite a la Autoridad de Aplicación mover los feriados trasladables a fechas que maximicen su efecto turístico. De esta manera, y en línea con lo expresado en el Boletín Oficial, se busca “evitar que la falta de una regla precisa sobre estas fechas afecte el espíritu de la ley”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios