Calendario de feriados trasladables 2025: qué pasará con el del 12 de octubre

El Gobierno nacional publicó el Decreto 614/2025 en el Boletín Oficial una nueva medida para el turismo interno: los feriados nacionales que caigan en sábado o domingo se podrán trasladar al lunes siguiente o al viernes anterior. En lo inmediato, la normativa habilita la reconfiguración del calendario oficial de 2025, con impacto tanto en la administración pública como en el sector privado.