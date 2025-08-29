Calendario de feriados trasladables 2025: qué pasará con el del 12 de octubre

El Gobierno nacional publicó el Decreto 614/2025 en el Boletín Oficial una nueva medida para el turismo interno: los feriados nacionales que caigan en sábado o domingo se podrán trasladar al lunes siguiente o al viernes anterior. En lo inmediato, la normativa habilita la reconfiguración del calendario oficial de 2025, con impacto tanto en la administración pública como en el sector privado.
Esta decisión, que busca ordenar el calendario anual, responde a una fuerte solicitud de provincias, municipios y cámaras turísticas, que estaban preocupadas por el impacto económico que generaba la pérdida de fines de semana largos.
Feriados 2025: así quedó el calendario tras la decisión del Gobierno con los que caen en fin de semana
Con esta modificación, el cronograma de feriados y fines de semana largos para lo que resta de 2025 queda más definido. En total, aún quedan cuatro fechas destacadas en el calendario:
Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es un feriado nacional trasladable.
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente fijado para el 20 de noviembre.
Lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.
La aplicación del nuevo decreto permite a la Autoridad de Aplicación mover los feriados trasladables a fechas que maximicen su efecto turístico. De esta manera, y en línea con lo expresado en el Boletín Oficial, se busca “evitar que la falta de una regla precisa sobre estas fechas afecte el espíritu de la ley”.