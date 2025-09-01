El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

Con el objetivo de impulsar la actividad turística interna, el Gobierno nacional oficializó hoy el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) al viernes 10 de octubre.
La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 139/2025 firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde a las nuevas regulaciones que permiten mover los feriados que caen en fin de semana.
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes recomendó el traslado con el fin de estimular la demanda turística y apoyar a sectores estratégicos de la economía, generando así un fin de semana largo.
Por su parte, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron la conveniencia de anticipar el feriado al último día de la semana. El argumento central estuvo orientado a estimular la demanda turística interna y a favorecer la actividad de sectores estratégicos, como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, señalando la importancia de aprovechar estos días para dinamizar la economía nacional. “Como una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, sostiene el texto.