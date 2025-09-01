Secciones
El tiempo en Tucumán: pese al frío de la mañana la temperatura subirá por la tarde

La sensación térmica fue de 5 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico.

EL FRÍO RESISTE. Las temperaturas mínimas de la semana se mantendrán por debajo de los 10 °C. EL FRÍO RESISTE. Las temperaturas mínimas de la semana se mantendrán por debajo de los 10 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 20 Min

Las condiciones del tiempo serán variables esta semana en Tucumán, con un marcado aumento de la nubosidad y con una amplitud térmica que promediará casi los 15 °C. El pronóstico del tiempo anuncia para hoy una máxima de 20 °C. 

Con una nubosidad cercana al 30%, la mañana del lunes comenzó fresca. La mínima fue de 6 °C mientras que la sensación térmica fue inferior a los 5 °C. La humedad se mantuvo por encima del 95%.

La temperatura subirá rápidamente a lo largo de la mañana para alcanzar los 15 °C al mediodía. La humedad será superior al 50% y la nubosidad sería del 35%. Los vientos serían moderados del sector este. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que por la tarde se alcanzará los 20 °C de máxima y que la humedad bajará al 40%, mientras que la nubosidad se elevará por encima del 45%. 

En el cierre de la jornada, la temperatura volverá a bajar hasta los 15 °C. El cielo continuará parcialmente nublado mientras que la humedad escalará hasta el 65%. Los vientos serán suaves del noreste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN anticipa para el martes condiciones similares, con una mínima de 7 °C pero con una máxima de 24 °C. La nubosidad seguirá siendo variable durante el miércoles, con una mínima de 9 °C y una máxima de 23 °C. 

El jueves podría ingresar un frente frío que le pondría un tope de 13 °C a la máxima. No se descartan precipitaciones. El viernes la mínima bajaría a 8 °C y la máxima rondaría los 15 °C, en una jornada con nubosidad variable. 

Las lluvias provocarían el descenso de la temperatura durante el domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará mayormente cubierto.  

