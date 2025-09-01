Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 31?

El convocante juego de la Caja Popular de Ahorros tuvo una nueva edición en la que se sortearon $72 millones.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 31?
Hace 1 Hs

Un nuevo sorteo del Tuqui 10, el convocante juego de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo este domingo a través de Canal 10. También se publicó en las redes sociales de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $72 millones, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".

Turf: Suffok brilló en el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros"

Turf: Suffok brilló en el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros

Este domingo 31, una persona de San Miguel de Tucumán se consagró ganadora del pozo de $72.710.368. El nuevo pozo quedó en $55.000.000 y se sorteará el domingo 7 de septiembre con el cartón verde.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 31? Foto: Caja Popular de Ahorro

Mientras que el segundo premio "Seguro sale" registró un ganador, también de la capital de Tucumán. El afortunado se llevó $6.811.680. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos.

En el cuarto premio, una jugadora se llevó $300.000 por atender rápidamente. El resto de los cinco ganadores de esta categoría se llevaron $150.000.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánCaja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
4

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
6

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

Más Noticias
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Comentarios