Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 24?

El convocante juego de la Caja Popular de Ahorros tuvo una nueva edición en la que se sortearon $55 millones.

Un nuevo sorteo del Tuqui 10, el convocante juego de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo este domingo a través de Canal 10 así como se publicó en las redes sociales de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $55.000.000, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".

Este domingo 24, no hubo ganadores del pozo millonario que superó los 50 millones. Nuevamente el primer premio quedó vacante, por lo que las cifras para el sorteo del próximo domingo 31 alcanzan los $72.710.368,00. La siguiente ocasión, la lotería se hará con cartón amarillo.

Mientras que el segundo premio "Seguro sale" registró un ganador de la capital de Tucumán. El afortunado se llevó $7.451.741,25. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos.

En el cuarto premio, una jugadora se llevó $300.000 ppor atender rápidamente. El resto de los cinco ganadores de esta categoría se llevaron $150.000.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

