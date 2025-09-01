Secciones
Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

El Gobierno apunta al presunto delito de espionaje ilegal. La defensa de los Kovalivker cuestionó la investigación.

ESTRATEGIA. En el Gobierno denuncian una "gran operación opositora" y de espionaje ilegal.
Hace 1 Hs

Después del cónclave que mantuvieron los principales actores de la gestión libertaria, el último viernes por la noche en Casa Rosada, la estrategia defensiva del Gobierno nacional parece haber cambiado radicalmente en relación al escándalo generado por la filtración de audios que revelarían una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Por estas horas no se descarta que funcionarios del presidente, Javier Milei, realicen una presentación penal en la Justicia.

Más allá del sinfín de especulaciones y rumores que se difunden en redes sociales por la posibilidad de que aparezcan nuevos archivos que involucren o comprometan a otras figuras del Gobierno, la Casa Rosada definió denunciar una “gran operación opositora” y de espionaje ilegal que comenzó con los audios de Diego Spagnuolo.

La idea es aprovechar el último episodio, en el que se conocieron audios donde se escucharía la voz de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y enmarcarlo como parte de una maniobra contra el Poder Ejecutivo en época electoral. Conocidos los primeros dos audios, todos los colaboradores de la gestión coincidieron en calificar a la situación como gravísima.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los audios publicados por el periodista Mauro Federico.

Escándalo de los audios: la defensa de la droguería Suizo Argentina pidió la “nulidad absoluta” de la causa

Tras la nueva revelación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abonó la teoría de la “enorme operación política” montada desde algunos sectores opositores. El jefe de los ministros describió: “Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming. Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad [en el Congreso]. El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado Leandro Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado, y casi simultáneamente el doctor Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, presentó una demanda en la Justicia. Esto demuestra que hubo una operación armada”.

Objeción

Martín Magram, abogado de los hermanos Kovalivker, expresó reparos sobre el reciente operativo judicial y los elementos que motivaron la apertura de la investigación por presuntas coimas con la Andis. El letrado insistió en que la empresa Suizo Argentina enfrentó un allanamiento que, según su criterio, puso en riesgo el suministro de medicamentos en el país y cuestionó la validez de los audios incorporados al expediente.

