Escándalo de los audios: la defensa de la droguería Suizo Argentina pidió la “nulidad absoluta” de la causa

La causa por las supuestas coimas en ANDIS sumó un nuevo capítulo: Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, dueños de la droguería Suizo Argentina, presentaron un escrito ante la Justicia solicitando la “nulidad absoluta” del proceso. El planteo fue realizado a través de su abogado, Martín Magram, en medio de los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello tanto en la Agencia Nacional de Discapacidad como en la droguería.
La doctrina del “fruto del árbol envenenado”
La defensa de los Kovalivker invocó la conocida doctrina del “fruto del árbol envenenado”, según la cual todo el proceso quedaría viciado por tener origen en pruebas obtenidas ilegalmente. En este caso, los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas vinculadas a contratos con Suizo Argentina.
“Una verdadera caza de brujas”
En el escrito, la defensa denunció la existencia de una “verdadera caza de brujas” y advirtió que se vulneró el derecho de defensa en juicio. “Se han utilizado grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita —para el caso de que sean verdaderas— que dieron sustento a una denuncia penal de claro tinte político”, sostuvo Magram.
El letrado también aseguró que la investigación se llevó adelante con “oscurantismo, desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho”, al tiempo que manifestó que gran parte de la información disponible proviene de la prensa y no del expediente judicial.
Los audios que desataron el escándalo
La causa se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios de Spagnuolo, en los que se refirió a supuestos “retornos” en la compra de medicamentos por parte de ANDIS. En esas grabaciones se mencionan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, lo que disparó un fuerte impacto político.
Los contratos con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del organismo estatal, quedaron bajo la lupa de la Justicia tras los allanamientos realizados en las últimas semanas.