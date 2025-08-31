Escándalo de los audios: la defensa de la droguería Suizo Argentina pidió la “nulidad absoluta” de la causa

Los audios que desataron el escándalo

La causa se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios de Spagnuolo, en los que se refirió a supuestos “retornos” en la compra de medicamentos por parte de ANDIS. En esas grabaciones se mencionan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, lo que disparó un fuerte impacto político.