Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

No obstante, el impacto en los precios finales será parcial y variable, ya que se trata de sumas fijas sobre diferentes valores de acuerdo con la marca, el tipo de combustible y la localización geográfica, a lo que se suma la decisión de YPF de adoptar la estrategia de “micro pricing”, con cambios según las franjas horarias en función de la mayor o menor demanda, algo que viene observándose en estaciones de servicio de Tucumán.