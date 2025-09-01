Quejas por vandalizaciones y hurtos en La Quebradita

El comisario explicó que conocer las zonas donde hay crímenes les permite armar un mapa delictivo y poder disponer de manera eficiente los recursos policiales. “En el último tiempo aumentamos los recorridos nocturnos porque es el horario en el que mayormente la gente realiza este tipo de delitos. Con las denuncias podremos saber qué lugares hacen falta reforzar, es por eso que les pedimos su colaboración. Entendemos que a veces sienten que es una pérdida de tiempo pero no es así; por eso los invitamos a que se acerquen en cualquier momento del día, siempre habrá alguien para recibirlos, y si tiene fotografías o algún testigo será de gran ayuda para esclarecer los casos”, reiteró Juárez.