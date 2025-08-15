El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

LA QUEBRADITA. Vista aérea de un sector del espacio verde que está ocupado por una vivienda muy cerca de la comisaría. Más atrás, un terreno del que, según los vecinos, se extraen áridos. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO

