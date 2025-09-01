Un incendio afectó 50 hectáreas de cañaverales en Mancopa

Un incendio de grandes proporciones se registró el sábado en la localidad de Mancopa, departamento Leales, a la altura del kilómetro 21 de la ruta 306. El siniestro afectó cañaverales en pie y rastrojos, alcanzando una superficie aproximada de 50 hectáreas.
A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que el humo no afectó el tránsito normal de la ruta y que las viviendas aledañas estuvieron resguardadas gracias a la rápida intervención de brigadistas de Defensa Civil, junto con el propietario de la finca y sus empleados, quienes actuaron con celeridad para impedir que las llamas se extendieran.
En el lugar también se hizo presente una cuadrilla de bomberos voluntarios de Leales, quienes trabajaron de manera coordinada con las brigadas para controlar el foco ígneo y evitar su propagación. Además, el Ministerio Fiscal tomó intervención a través del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro y deslindar responsabilidades. En la finca afectada se indicó que el establecimiento cuenta con la certificación Localgap, norma que garantiza el no uso del fuego en las labores agrícolas, tal como lo exige la Secretaría de Medio Ambiente.
También el sábado a mediodía se resgistró un incendio que afectó cañaverales en pie y un basural, en la intersección de la avenida William Blis y Chiclana, en la zona de Manantial Sur, alcanzando una superficie aproximada de tres hectáreas. Las viviendas cercanas no fueron afectadas y los vecinos nunca estuvieron fuera de peligro, gracias al trabajo de brigadistas de Defensa Civil.
En flagrancia
Por otra parte, el sábado se llevó a cabo la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y medidas de coerción contra tres hombres de 26, 32 y 40 años respectivamente, quienes habían sido aprehendidos en flagrancia el pasado jueves mientras iniciaban un foco ígneo en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la ruta nacional 9, ingresando por la ruta provincial 320.
Según la acusación, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) mientras se dirigía a actuar en un foco ígneo denunciado previamente, encontrando en el trayecto la existencia de otra quema, por lo que decidieron tomar participación junto a efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales y la comisaría de Río Dulce, circunstancia en la que sorprendieron a los imputados en plena flagrancia, mientras apilaban arbustos y ramas para luego prenderles fuego en loa zona de La Soledad. El incendio se propagó hacia una finca vecina con monte nativo y estuvo a punto de alcanzar cañaverales situados a unos 200 metros, favorecido por las ráfagas de viento.
En el lugar, además, se secuestraron elementos inflamables (botellas con líquidos, encendedores y machetes). La situación obligó a la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y evitar mayores daños ambientales y de seguridad vial.
En su exposición, la auxiliar fiscal Brenda Deroy pidió 30 días de preventiva para los aprehendidos. Sin embargo, la jueza interviniente denegó el pedido, realizando consideraciones en torno a la economía y la ausencia de elementos suficientes para atribuir dolo en el incendio. En consecuencia, resolvió imponer medidas de menor intensidad, destinadas a asegurar la comparecencia de los imputados durante el proceso, sin disponer su encierro preventivo.