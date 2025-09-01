Un incendio afectó 50 hectáreas de cañaverales en Mancopa

Según la acusación, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) mientras se dirigía a actuar en un foco ígneo denunciado previamente, encontrando en el trayecto la existencia de otra quema, por lo que decidieron tomar participación junto a efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales y la comisaría de Río Dulce, circunstancia en la que sorprendieron a los imputados en plena flagrancia, mientras apilaban arbustos y ramas para luego prenderles fuego en loa zona de La Soledad. El incendio se propagó hacia una finca vecina con monte nativo y estuvo a punto de alcanzar cañaverales situados a unos 200 metros, favorecido por las ráfagas de viento.