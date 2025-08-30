La enrarecida discusión sobre la quema de vegetación

El tercero es la decidida actitud del Gobierno y del Ministerio Público Fiscal de salir a detectar a los infractores, secuestrarles los implementos con los que efectúan la quema -esto incluye incautación de vehículos- y labrarles causas penales, incluyendo detenciones. Cuatro personas se encuentran privadas de libertad desde hace días y otras cuatro fueron aprehendidas anteayer a causa, principalmente, de incendios que obligaron a cortar el tránsito en la ruta 38 a la altura de Santa Bárbara y a apagar el fuego en el bosque nativo de una finca en la zona de Río Dulce, a 12 kilómetros de la ruta 9.