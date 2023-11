Cartas de lectores: escuela media de Mancopa

La Escuela Media de Mancopa cumplió veinte años. Ubicada en el Departamento de Leales ¿En qué contexto histórico pedagógico nació? En la transición entre el “viejo” sistema educativo y una reforma educativa que habilitó los “cimientos” de la Educación General Básica, un nivel Polimodal no obligatorio y la transferencia de escuelas nacionales a las provincias. Una degradación de su superestructura educativa nacional cuya manifestación evidente fue la transformación de la Ley Federal de Educación 24.195 en letra muerta. Su implementación, en 1997 se pone en marcha con el Proyecto Nº 7 a través de escuelas “pilotos” en la provincia de Tucumán. Una de las seleccionadas va a ser la Escuela 273 Coronel Larrabure, donde va a funcionar el séptimo año de la EGB 3 a cargo de una maestra tutora y profesores de distintas áreas coordinados por una supervisión de la zona. Su primera promoción es la de 1999. En el 2002 un grupo de docentes fundadoras presentan al Ministerio de Educación un proyecto para la implementación del nivel Polimodal. Nace la Escuela Media de Mancopa un 20 de octubre del 2002 con el primer año de Polimodal con orientación en Bienes y Servicios. Se designa un personal auxiliar. Su creación no estuvo desprovista de conflictos por supuesto no buscados donde sus primeros pasos fueron parte de un contexto dramático: “la falta de docentes en más de 100 escuelas con EGB y Polimodal, especialmente del interior de la provincia llenan de frustración a la comunidad” (LA GACETA, 13-05-2004). Las dificultades, sin embargo, no horadaron la creciente voluntad ni hicieron mella en sus docentes. Continuaron organizándose. En el 2003 se nombra como responsable administrativa a la señorita Julia Molina. En el 2004 egresa la primera promoción del Polimodal y se designa como primera directora a la profesora Ana María Ragone de Méndez. En el 2009 son designados dos preceptores, un ayudante de secretaría, un bibliotecario y un ayudante de laboratorio. La segunda dirección del establecimiento va a estar a cargo de la Lic. María Eugenia Bevacqua. Es designada una asesora pedagógica. Se crean nuevas secciones y cursos que van a duplicar la matrícula estudiantil y cargos docentes. Se convierte en escuela matriz al anexar la escuela secundaria de Romera Pozo. La institución sigue creciendo: dos nuevos preceptores, un secretario y otro personal auxiliar. Su directora, hoy, es la profesora Mirna Díaz. Se consolida la carrera administrativa y se logra el objetivo más trascendental y buscado desde los orígenes: un edificio propio (pronto a estrenar). Estos 20 años de continuidad de la Escuela Media de Mancopa fueron el fruto del trabajo mancomunado de direcciones de Nivel Secundario, supervisiones, directores, docentes, asesores pedagógicos, personal administrativo, personal auxiliar, alumnos y familias. Los hombres pasan, las instituciones quedan.