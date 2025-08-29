EEUU: Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

El Memorando Ejecutivo fue emitido el jueves por la tarde por Trump y enviado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según reveló un alto funcionario el viernes. En la carta se señala: “Por la presente, usted está autorizada a interrumpir cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona a partir del 1 de septiembre de 2025: La ex vicepresidenta Kamala D. Harris”.