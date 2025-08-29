Secciones
Mundo

EEUU: Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

La medida implica no solo la retirada de los agentes encargados de proteger a la ex vicepresidenta las 24 horas del día, sino también la suspensión del análisis de inteligencia sobre posibles amenazas.

EEUU: Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección del Servicio Secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris, según informaron fuentes de la Casa Blanca. La medida del republicano elimina la extensión de un año que había aprobado el entonces presidente Joe Biden, la cual contemplaba protección adicional más allá de los seis meses que establece la Ley Federal tras la finalización del mandato. Este período habitual concluyó el 21 de julio de 2025.

“Depósitos” de migrantes expulsados por Trump

“Depósitos” de migrantes expulsados por Trump

El Memorando Ejecutivo fue emitido el jueves por la tarde por Trump y enviado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según reveló un alto funcionario el viernes. En la carta se señala: “Por la presente, usted está autorizada a interrumpir cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona a partir del 1 de septiembre de 2025: La ex vicepresidenta Kamala D. Harris”.

La reacción de Kamala Harris tras la decisión de Donald Trump

Ante la medida, Kristen Allen, asesora principal de Harris, declaró a ABC News: “La Vicepresidente agradece al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.

Trump y Maduro, siete meses de pactos y amenazas

Trump y Maduro, siete meses de pactos y amenazas

La revocación implica no solo la retirada de los agentes encargados de proteger a la ex funcionaria las 24 horas del día, sino también la suspensión del análisis de inteligencia sobre posibles amenazas, un componente habitual de la protección del Servicio Secreto. Asimismo, la residencia de Harris en el centro de Los Ángeles dejará de contar con seguridad federal.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald TrumpKamala Harris
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
3

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
4

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Comentarios