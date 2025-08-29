EEUU: Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección del Servicio Secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris, según informaron fuentes de la Casa Blanca. La medida del republicano elimina la extensión de un año que había aprobado el entonces presidente Joe Biden, la cual contemplaba protección adicional más allá de los seis meses que establece la Ley Federal tras la finalización del mandato. Este período habitual concluyó el 21 de julio de 2025.
El Memorando Ejecutivo fue emitido el jueves por la tarde por Trump y enviado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según reveló un alto funcionario el viernes. En la carta se señala: “Por la presente, usted está autorizada a interrumpir cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona a partir del 1 de septiembre de 2025: La ex vicepresidenta Kamala D. Harris”.
La reacción de Kamala Harris tras la decisión de Donald Trump
Ante la medida, Kristen Allen, asesora principal de Harris, declaró a ABC News: “La Vicepresidente agradece al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.
La revocación implica no solo la retirada de los agentes encargados de proteger a la ex funcionaria las 24 horas del día, sino también la suspensión del análisis de inteligencia sobre posibles amenazas, un componente habitual de la protección del Servicio Secreto. Asimismo, la residencia de Harris en el centro de Los Ángeles dejará de contar con seguridad federal.