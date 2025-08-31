Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

La velada que en principio parecía una cita nostálgica se transformó en un acontecimiento inolvidable con la llegada sorpresa de Lali Espósito. La cantante pop más convocante del país se convirtió en la invitada especial del esperado regreso de Erreway, y su presencia elevó el show a un momento histórico. El público explotó en aplausos al verla unirse al escenario.
A más de dos décadas del estreno de Rebelde Way, la banda formada en la ficción volvió a presentarse en Argentina con su tour mundial “Juntos otra vez 2025”. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo inauguraron la primera de nueve funciones en Buenos Aires frente a más de 15 mil seguidores. Sin embargo, el instante de mayor emoción llegó cuando Lali apareció para interpretar “Cosas buenas” junto a los exprotagonistas de la serie.
Cómo se vivió el recital de Erreway con Lali de invitada
El estadio vibró con una ovación ensordecedora que se extendió durante varios minutos. La emoción era comprensible: una figura internacional que había dado sus primeros pasos en el universo de Cris Morena y luego alcanzó la fama con TeenAngels volvía a reencontrarse con sus raíces artísticas. El público captó esa conexión de inmediato y respondió con un fervor desbordante que convirtió su aparición en un instante histórico.
La ausencia de Luisana Lopilato fue notoria, aunque su participación virtual logró conmover a los presentes. A través de un video, la actriz compartió un mensaje cargado de nostalgia y cariño para los seguidores. “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, expresó antes de invitar a todos a encender las linternas de sus celulares y corear el nombre de la banda.
La reacción del público por el recital
El público aceptó el desafío y la consigna de Luisana se transformó en uno de los momentos más emotivos de la velada. Miles de voces unidas coreando “E-RRE-WAY” iluminaron el estadio con un espectáculo de luces y energía colectiva. Esa participación simbólica reforzó el espíritu de unión y mantuvo vivo el lazo entre la actriz y la historia de la banda.
Durante casi tres horas, Erreway recorrió los grandes himnos que marcaron a toda una generación, desde “Bonita de más” y “Será porque te quiero” hasta “Resistiré” y “Bandera blanca”. El cierre con “Sweet Baby” desató una catarata de emoción en el público. Sin embargo, el momento más recordado fue la irrupción de Lali, que logró tender un puente entre la nostalgia del pasado y la fuerza vibrante del presente.