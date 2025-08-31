Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

La ausencia de Luisana Lopilato fue notoria, aunque su participación virtual logró conmover a los presentes. A través de un video, la actriz compartió un mensaje cargado de nostalgia y cariño para los seguidores. “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, expresó antes de invitar a todos a encender las linternas de sus celulares y corear el nombre de la banda.