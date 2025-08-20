Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA: el divertido discurso del músico

Este martes, la UBA distinguió a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa, en un acto que consagra la obra de uno de los músicos más influyentes del rock nacional en el patrimonio simbólico argentino. Según explicó Ricardo Maneti, decano de la Facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura argentina, especialmente por la dimensión política de su obra.