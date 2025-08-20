Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA: el divertido discurso del músico

Este martes, la UBA distinguió a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa, en un acto que consagra la obra de uno de los músicos más influyentes del rock nacional en el patrimonio simbólico argentino. Según explicó Ricardo Maneti, decano de la Facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura argentina, especialmente por la dimensión política de su obra.
La iniciativa, presentada por Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo, buscó destacar no solo la trayectoria artística de Charly García, sino también el impacto académico y social de su legado. “Charlyha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”, detalló Di Cione.
¿Qué dijo Charly García cuando recibió el el título de Doctor Honoris Causa en la UBA?
Después de mucho tiempo sin apariciones públicas, Charly García asistió al acto de entrega del su titulo Doctor Honoris Causa de la UBA. La capacidad del auditorio se vio superada, lo que obligó a limitar el acceso. La decisión también se tomó para proteger al músico, quien, a sus 73 años y con una fragilidad visible, se desplaza en silla de ruedas.
"Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly", expresó el músico en esta ceremonia breve pero emotiva, con el público cantando fervoroso, remeras con su rostro y música de fondo.
Con estas palabras y levantando los dedos en V, rodeado de una multitud que colmó el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Charly García recibió su Doctorado Honoris Causa.
Por su parte, la vice Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, resaltó algo que se respiraba en el aire: “No podemos más de la alegría”. Mencionó que Charly compuso “la banda sonora de nuestras vidas” y aclaró que Charly “está viendo este acto”. Destacó que Charly “nos hizo creer que los dinosaurios iban a desaparecer y seguimos confiando en eso”.