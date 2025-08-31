¿Naranja, violeta o multicolor?: descubrieron cuál es el verdadero color de la Luna

Nuestros ojos y cerebro no son tan sensibles como para captar esta policromía lunar en su totalidad. Andrew McCartny tomó decenas de miles de fotos en cada porción lunar donde los cambios de color eran evidentes, luego eliminó el reflejo de luz y saturó los colores para que el ojo humano pueda apreciarlos fácilmente. Empleó dos cámaras diferentes: una para el color, las estrellas y la bruma atmosférica, y otra para los detalles de la superficie y las texturas de la Luna. Este trabajo sirvió para reconfirmar que el ojo humano no percibe todo tal cual es, abriendo una nueva ventana a la belleza oculta de nuestro satélite.