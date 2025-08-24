¿Qué esconde el centro de la Luna? El nuevo hallazgo que asombra a los científicos

Durante años, el centro de la Luna ha sido un misterio para la humanidad. Las misiones espaciales trajeron muestras de su superficie pero su núcleo seguía siendo un territorio desconocido. Ahora, un nuevo y sorprendente hallazgo científico podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el satélite natural. Este descubrimiento no solo revela detalles fascinantes sobre su estructura interna, sino que también tiene implicaciones para entender la formación y evolución de los cuerpos celestes.