¿Qué esconde el centro de la Luna? El nuevo hallazgo que asombra a los científicos

Los nuevos hallazgos de un estudio reciente respecto al núcleo de la Luna.

Hace 3 Hs

Durante años, el centro de la Luna ha sido un misterio para la humanidad. Las misiones espaciales trajeron muestras de su superficie pero su núcleo seguía siendo un territorio desconocido. Ahora, un nuevo y sorprendente hallazgo científico podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el satélite natural. Este descubrimiento no solo revela detalles fascinantes sobre su estructura interna, sino que también tiene implicaciones para entender la formación y evolución de los cuerpos celestes.

El avance fue publicado en la revista científica Nature y fue liderado por Arthur Briaud, reconocido astrónomo del Institut de Physique du Globe de Paris (Instituto de Física del Globo de París), asociado al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), entidad que promueve estudios en múltiples campos del conocimiento, quien junto a su equipo encontró nuevas evidencias de que la Luna tendría un núcleo interno sólido similar al de la Tierra.

Un reciente estudio en la revista Nature confirmó la presencia de un núcleo sólido en la Luna, un hecho que era debatido por los científicos. Este descubrimiento no solo revela que la Luna es un cuerpo dinámico, sino que además comparte una característica clave con la Tierra: un núcleo metálico que guió su evolución. Esta confirmación es fundamental para entender la historia lunar y su rol en el sistema solar.

La investigación indica que, en su juventud, la Luna tuvo un campo magnético más fuerte que el terrestre, impulsado por la actividad interna de su núcleo. Sin embargo, este proceso de inducción magnética se extinguió a medida que el interior lunar se enfriaba, lo que explica la actual falta de magnetismo. 

Nature también describe la estructura interna de la Luna, compuesta por un núcleo con una capa externa fluida de 362 km y una capa interna sólida de 258 km. Con una densidad similar a la del hierro (7.822 kg/m3), la capa interna fortalece la comparación con el núcleo de la Tierra. En conjunto, ambas capas del núcleo conforman cerca del 15% del radio de la Luna.

