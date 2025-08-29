El dólar oficial subió pese a las medidas anunciadas por el BCRA: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

"Aparentemente, el objetivo de la medida es limitar la operatoria en el último día hábil del mes, que es el día en el que, no accidentalmente, se define el settlement (liquidación final) de los contratos de futuro. Básicamente, lo que buscan es que los bancos tengan menos capacidades de operación o de jugar con ese valor y disputarle la fijación de ese valor al Banco Central, para así tener más margen. Es como ponerte las reglas del juego más a favor. Lo grave es que se cambió el día anterior al día que pasa eso", dijo Gabriel Caamaño, economista de Outlier.