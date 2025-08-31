Los océanos cambian de tamaño: ¿cuál se está reduciendo y podría dejar de existir?

El origen de este fenómeno se remonta a los tiempos de la Pangea, cuando el vasto océano Panthalassa se fue reduciendo hasta convertirse en el Pacífico. La dinámica surgió a partir de tres placas tectónicas Farallón, Izanagi y Fénix, de las cuales solo persiste un fragmento de la última entre Sudamérica y la Antártida. Con el paso de millones de años, esa fractura dio lugar a la expansión del Atlántico. Por esta razón, el Pacífico podría dejar de ser el océano dominante, cediendo su lugar al Atlántico en un futuro lejano.