El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto pero sin lluvias este domingo

La mínima fue de 12 °C. La nubosidad podría descender hacia la noche. El pronóstico para el inicio de la semana.

NUBOSO. El pronóstico augura una jornada con cielo cubierto y alta humedad en Tucumán.
Hace 2 Hs

El domingo estará gris y nuboso en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa una jornada con una alta humedad y con una temperatura máxima de 16 °C. No se esperan precipitaciones. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el domingo comenzó con una nubosidad cercana al 90%, vientos moderados y una temperatura mínima de 12 °C. La humedad rozó el 75%. 

Durante las próximas horas el cielo seguirá cubierto mientras que la temperatura subirá hasta los 16 °C cerca del mediodía. Se espera que la nubosidad se mantenga alta, por encima del 95%.

Para la tarde las condiciones del tiempo serían idénticas, aunque la sensación térmica podría llegar a los 18 °C y la humedad se mantedría por encima del 65 %. 

El viento del noroeste que se espera para la noche podría disipar la nubosidad y no se descarta cielo despejado hacia la medianoche. La temperatura bajaría hasta los 11 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido publicado por el SMN anticipa para el lunes cielo mayormente nublado, pero con lapsos de sol durante la jornada. La mínima sería de 7 °C y la máxima de 21 °C.

Para el martes la nubosidad descenderá y se espera mucho más sol. La temperatura mínima sería de 10 °C y la máxima de 24 °C. Esas condiciones del tiempo se extenderían durante el miércoles mientras que el jueves aumentaría la nubosidad y la máxima sería de 20 °C. El viernes ingresaría un frente nuboso que bajaría la temperatura hasta los 15 °C. 

Las lluvias provocarían el descenso de la temperatura durante el domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará mayormente cubierto.  

