El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto pero sin lluvias este domingo

Para el martes la nubosidad descenderá y se espera mucho más sol. La temperatura mínima sería de 10 °C y la máxima de 24 °C. Esas condiciones del tiempo se extenderían durante el miércoles mientras que el jueves aumentaría la nubosidad y la máxima sería de 20 °C. El viernes ingresaría un frente nuboso que bajaría la temperatura hasta los 15 °C.