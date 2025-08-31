Secciones
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

Todo indicaba un desgaste natural, pero con el paso de los días, la actriz reconoció una infidelidad que sacudió el mundo del espectáculo.

Hace 1 Hs

Luego de 18 años de relación, la mediática pareja conformada por Nicolás Vázquez y Gimena Accardi puso fin a su vínculo. Todo indicaba un desgaste natural, pero con el paso de los días, la actriz reconoció una infidelidad que sacudió el mundo del espectáculo.

Ahora, se conocen detalles sobre el hombre que influiría en esta polémica ruptura, desatando un revuelo mediático. La identidad, que Accardi intentó mantener en el anonimato, finalmente salió a la luz, revelando una historia con más capas de las que se pensaban inicialmente.

¿Quién fue el tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez?

El hombre identificado como Ulises, a quien Gimena Accardi denominó un "random" o "extraño", es un joven deportista de 20 o 21 años. Pertenece a un club donde practica básquet y remo, además de poseer una posición económica muy favorable, gracias a su padre de mucho dinero. Este encuentro, según trascendió, ocurrió en un avión, específicamente cuando Gimena regresaba de España.

La historia de Ulises y Gimena se dio después de la separación de la pareja. Él era su compañero de asiento en el avión y coquetearon justo antes de bajar, con Gimena invitándolo a escribirle. Tras la iniciativa de él, tuvieron dos encuentros casuales, aunque el entorno de Nico dudaba de la versión original de Gimena.

La verdad sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

El círculo cercano a Nicolás se molestó profundamente con la narrativa de Gimena, pues percibían que ella desviaba la atención de la verdadera causa de la ruptura. El enojo del entorno se originó porque Nico recibió un gran "hate" por una supuesta infidelidad de su parte, sin que Gimena aclarara la situación. Ellos decidieron contar la "verdadera historia" de la separación, revelando que la infidelidad que detonó el quiebre de 18 años de relación era con otra persona, cuyo nombre permanece oculto.

Nicolás Vázquez, por su parte, demostró una madurez notable al hablar del tema, calificando a Gimena como una mujer con "ovarios increíbles" por admitir su error. Sin embargo, enfatizó que la infidelidad no definía los 18 años de amor que compartieron, una relación que consideraban una familia fuerte. No obstante, descartó cualquier posibilidad de reconciliación, confirmando que estaban en proceso de divorcio.

Vázquez aclaró que la infidelidad de Accardi no fue la única causa de la separación, sino una "consecuencia" de problemas que se acumularon durante el último año de la relación. Incluso, mencionó que el derrumbe de un edificio en Miami en 2021, que ambos sobrevivieron, fue un episodio decisivo en el deterioro de la pareja. Pocos días después, Nicolás confirmó que el divorcio ya se firmó, y que legalmente se encontraba soltero.

