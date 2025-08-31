Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

La verdad sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

El círculo cercano a Nicolás se molestó profundamente con la narrativa de Gimena, pues percibían que ella desviaba la atención de la verdadera causa de la ruptura. El enojo del entorno se originó porque Nico recibió un gran "hate" por una supuesta infidelidad de su parte, sin que Gimena aclarara la situación. Ellos decidieron contar la "verdadera historia" de la separación, revelando que la infidelidad que detonó el quiebre de 18 años de relación era con otra persona, cuyo nombre permanece oculto.