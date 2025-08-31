La vida de Moria Casán llega a Netflix: quiénes interpretarán a La One en la bioserie

La oportunidad de conocer a fondo la historia de uno de los personajes pop de Argentina estará disponible prontamente. La cuenta de Instagram de Netflix reveló quiénes serán las actrices que interpretarán a Moria Casan, en una publicación que llevaba la frase; "Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”.
También, revelaron el resto del elenco, Martin Bossi será Gerardo Sofovich uno de los hombres clave en la carrera de Moria. Se anunció que Nicolás Cabré también tendrá un papel central en la trama, aunque no se dieron detalles de su personaje.
¿Quiénes interpretarán a Moria Casan en su bioserie?
Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, serán las encargadas de interpretar a la diva en diferentes momentos de su vida. Cada una de ellas representará una etapa distinta de la trayectoria de Casán, desde su juventud hasta su madurez. También se confirmó que Leticia Brédice dará vida a una de las amigas más íntimas de la protagonista.
La producción se encuentra en plena fase de preproducción y ya genera gran expectativa en el ambiente artístico. El proyecto busca mostrar no solo la carrera, sino también el costado personal de la vedette, actriz y conductora. Se anticipa que la serie ofrecerá una mirada profunda sobre su figura y su impacto cultural.
¿Qué se podrá ver en la bioserie de Moria Casan?
La historia abarcará los primeros pasos de Moria en el teatro de revistas, donde se consolidó como una de las grandes estrellas del espectáculo argentino. También incluirá su ascenso en la televisión y su lugar como referente indiscutida del mundo del entretenimiento. De esta manera, la ficción promete rendir homenaje a la vida de “La One” en todas sus facetas.
“Es un honor y un desafío enorme ponerme en la piel de mi mamá”, expresó Sofía, quien ya demostró su talento en cine y televisión. Aunque se anunció inicialmente que Lali sería una Moria joven. la estrella pop no pudo acomodar su agenda con el rodaje.