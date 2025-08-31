La vida de Moria Casán llega a Netflix: quiénes interpretarán a La One en la bioserie

¿Quiénes interpretarán a Moria Casan en su bioserie?

Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, serán las encargadas de interpretar a la diva en diferentes momentos de su vida. Cada una de ellas representará una etapa distinta de la trayectoria de Casán, desde su juventud hasta su madurez. También se confirmó que Leticia Brédice dará vida a una de las amigas más íntimas de la protagonista.