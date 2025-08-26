Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi

A pesar de que tanto Gimena Accardi como Andrés Gil desmintieron los rumores de un romance, los actores retomaron su agenda laboral y continuaron con la gira de la obra En otras palabras, en medio de la polémica generada tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez, lo que provocó el fin de su matrimonio de 18 años.
Mientras se viven días de tensión y circulan versiones que aseguran que Gil habría engañado a Cande Vetrano, con quien tuvo a Pino hace apenas nueve meses, los artistas siguieron adelante con las funciones de la producción teatral.
Antes de las presentaciones programadas para Mendoza y San Juan, la obra llegó a Bahía Blanca, ciudad a la que viajaron juntos en auto, donde realizaron dos funciones. Aunque la del sábado transcurrió sin mayores novedades, se filtró un video del domingo en el que se vio a Gimena y Andrés saludando al público a la salida del teatro, visiblemente distantes y un tanto incómodos.
En ese contexto, Andrés Gil dialogó con Intrusos (América) desde Bahía Blanca y se refirió a las versiones que lo involucran: “Obviamente es todo falso. Estoy con Cande tranquilo en casa, reunidos e intentando que no nos afecte. Ella se lo tomó bien, estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestras vidas e intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo. Cuidando a mi familia”, aseguró el actor.
Sobre el divorcio de su compañera de elenco y el director de la obra, Gil agregó: “Gime y Nico están pasando un momento bastante choto, que no está bueno que agreguen y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”.
Asimismo, se refirió a su decisión de compartir una historia en Instagram cuando comenzaron a acusarlo de ser el tercero en discordia: “Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo, por las dudas dije algo para aplacar un poco las aguas y evitar que digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto”.
“Acá estamos, está todo tranquilo, queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que es hermosa. Tuve un año y medio con ellos increíble y siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiera estado bien evitar todo este quilombo”.
Y cerró con un mensaje sobre su vínculo con Gimena Accardi: “Pero con Gime nos queremos mucho y vamos a disfrutar estos días. No puedo contra lo que dice la gente, estoy intentando que esto no me afecte. Yo sé cómo soy. Pero nuestro trabajo es así y sabemos cómo es”.