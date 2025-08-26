Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi

En ese contexto, Andrés Gil dialogó con Intrusos (América) desde Bahía Blanca y se refirió a las versiones que lo involucran: “Obviamente es todo falso. Estoy con Cande tranquilo en casa, reunidos e intentando que no nos afecte. Ella se lo tomó bien, estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestras vidas e intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo. Cuidando a mi familia”, aseguró el actor.