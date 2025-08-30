Drama psicológico, thriller y romance: la adictiva miniserie de Netflix basada en un best seller

La serie comienza con un tiroteo en el instituto al que asiste Maja, donde la joven es acusada de iniciar el fuego. Su ex novio Sebastian (Felix Sandman) y su mejor amiga Amanda (Ella Rappich) aparecen muertos. A través de flashbacks, la serie analiza los acontecimientos que llevaron al tiroteo, por ejemplo cómo se conocieron Maja y Sebastian, a la vez que la serie narra la investigación y la forma en que la protagonista gestiona el duelo. A lo largo de sus seis episodios, "Arenas movedizas" va descubriendo verdades oscuras y aporta una gran carga emocional y suspense.