Drama psicológico, thriller y romance: la adictiva miniserie de Netflix basada en un best seller

Llega el fin de semana y para algunos, es momento de revisar el catálogo de Netflix en busca de entretenimiento a la mano. Para estos casos, una miniserie como "Arenas movedizas" puede ser la solución. Este thriller nórdico mezcla el drama psicológico y la novela policíaca en un relato que no te dejará despegar de la pantalla.
Entre los géneros que más triunfaron en el último tiempo, los thriller policiales ocuparon un lugar destacado entre los favoritos, y las producciones nórdicas de este tipo están ganando por amplia ventaja. Incluso acuñaron un estilo propio: el nordic noir. En este marco se suma una de las joyitas escondidas de Netflix. Se trata de la primera serie original sueca estrenada en la plataforma en 2019 que cubre una amplia gama de aristas como el romance, el drama y cuestionamientos sociales.
¿De qué trata “Arenas Movedizas”?
"Arenas movedizas" está basada en la novela best-seller de Malin Persson Golito, ganadora del premio a la novela policíaca sueca del año 2016. El relato se centra en Maja Norberg (Hanna Ardéhn), una alumna como cualquier otra del instituto Djursholm en Estocolmo. Sin embargo, un día, la joven de 18 años es arrestada y acusada de homicidio.
La serie comienza con un tiroteo en el instituto al que asiste Maja, donde la joven es acusada de iniciar el fuego. Su ex novio Sebastian (Felix Sandman) y su mejor amiga Amanda (Ella Rappich) aparecen muertos. A través de flashbacks, la serie analiza los acontecimientos que llevaron al tiroteo, por ejemplo cómo se conocieron Maja y Sebastian, a la vez que la serie narra la investigación y la forma en que la protagonista gestiona el duelo. A lo largo de sus seis episodios, "Arenas movedizas" va descubriendo verdades oscuras y aporta una gran carga emocional y suspense.
A medida que conocemos detalles y que avanza su detención y posterior juicio, se irán desvelando los hechos acontecidos el fatídico día y los detalles sobre la relación tóxica que tenía Maja con otro joven llamado Sebastian Fagerman y la disfuncional familia de este chico rico.
Una miniserie de Netflix para maratonear
La serie tiene 6 episodios de entre 40 y 47 minutos de duración. Un proyecto dirigido por Per-Olav Sorensen en el que destacan sus dos protagonistas, la actriz Hanna Ardéhn y el actor y cantante Felix Sandman.