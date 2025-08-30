Secciones
Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

La llegada de la primavera traerá también un cambio en los fenómenos climáticos de todas las regiones del país. Vuelven las tormentas luego de un prolongado período de sequía.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su última actualización del Sistema de Alerta Temprana esta madrugada a las 5.53. Con los gráficos del último mapa, anticipó que al menos cinco provincias recibieron alerta naranja. Se espera que en las regiones bajo advertencia haya vientos potentes, tormentas y lluvias peligrosas.

El nivel naranja de la alerta indica a la población que debe prepararse. El SMN explica que el código señala que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este sentido, el organismo emitió una serie de recomendaciones para resguardar a la población.

Alerta amarilla y naranja: región NOA

En el Noroeste argentino hay cuatro provincias que están bajo alerta este sábado: dos de ellas tienen solamente alerta amarilla, una alerta naranja y la cuarta alertas de ambos tipos. En primer lugar, el oeste de Jujuy y el noroeste y sudeste de La Rioja, esperan vientos con velocidades de 50 a 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. En otros puntos de ambas provincias puede haber vientos más leves.

En el sudeste de Catamarca, en el límite con Santiago del Estero y Córdoba, y en La Rioja hacia el este en el límite con Córdoba, se esperan tormentas. Se pronosticaron precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros, con actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Las advertencias de mayor nivel corresponden a amplias regiones oeste en Salta y Catamarca. En ambos casos el área señalada por el SMN será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

Alerta amarilla y naranja: región Cuyo

Este sábado a la noche empieza a regir la alerta amarilla para la provincia de San Juan. Para la región de la cordillera, desde el centro de la provincia hacia el sur, se pronosticaron nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Desde la mitad de la provincia, hacia el norte, habrá vientos con ráfagas que pueden ser superiores a los 100 kilómetros por hora. Las regiones más cercanas al centro del país tendrán lluvias y tormentas con actividad eléctrica.

Toda la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta naranja: en la zona de la cordillera, por nevadas que pueden alcanzar los 90 centímetros de altura; en el noreste, por lluvias intensas con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros. En la zona centro-este, además de lluvias intensas, habrá vientos con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora con ráfagas que podrían ser mucho más fuertes.

San Luis, por último, se divide entre alerta amarilla en el sur y alerta naranja en el centro y norte. La primera, por lluvias con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros y vientos  de hasta 100 kilómetros por hora. La segunda, por lluvias de variada intensidad que pueden llegar en forma de nieve, solo agua o lluvia y nieve mezcladas. Hacia el norte también rige una alerta naranja por tormentas.

Alerta amarilla y naranja en  el centro y sur del país

La mitad sur de la provincia de Santa Fe y un rincón hacia el noroeste de Buenos Aires serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad. Habrá actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros. Hacia el domingo, algunas regiones cambiarán la alerta al nivel naranja.

La provincia de Córdoba espera tormentas de igual intensidad en toda la región, excepto el centro-oeste. Esta región sufrirá precipitaciones acumuladas de hasta 100 milímetros. También habrá ráfagas intensas que puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por último, Neuquén espera lluvias leves durante la mañana y nevadas de baja intensidad durante la tarde y noche que podrían alcanzar los 35 centímetros, siendo superados de forma puntual en algunas zonas. La Pampa espera lluvias y lluvia y nieve mezcladas por la mañana y tarde hacia el noroeste. Hacia el sur también habrá vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

