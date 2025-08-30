Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Alerta amarilla y naranja: región Cuyo

Este sábado a la noche empieza a regir la alerta amarilla para la provincia de San Juan. Para la región de la cordillera, desde el centro de la provincia hacia el sur, se pronosticaron nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Desde la mitad de la provincia, hacia el norte, habrá vientos con ráfagas que pueden ser superiores a los 100 kilómetros por hora. Las regiones más cercanas al centro del país tendrán lluvias y tormentas con actividad eléctrica.