Las Cejas, entre denuncias y procesos del Tribunal de Ceuntas

En tanto, el diputado nacional Roberto Sánchez cargó contra la Casa de Gobierno por la situación de Las Cejas. “Lo que está sucediendo en Las Cejas no es un caso aislado. Es la radiografía más cruda de una forma de ejercer el poder que se mantiene desde hace décadas en Tucumán y de la que Osvaldo Jaldo es responsable. Lo denunciamos siempre y ahora no es la excepción. La que debe actuar y con celeridad es la Justicia”, afirmó el dirigente de la UCR. Y dijo que las denuncias de los vecinos “son gravísimas”. “En muchas comunas rurales hay organizaciones políticas y familiares que están enquistadas en el poder, y que usan fondos públicos para beneficio propio. No gestionan para la gente, sino para sus propios intereses”, dijo.