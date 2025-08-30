Secciones
Ander Herrera reveló la dura realidad de las Inferiores de Boca y habló sobre su futuro en el fútbol

El mediocampista español aseguró que el 85% de los juveniles del "Xeneize" viven en familias bajo la línea de pobreza. Contó anécdotas desgarradoras sobre la presión que enfrentan los chicos y dejó abierta la posibilidad de volver a Zaragoza.

Hace 2 Hs

Ander Herrera, futbolista de Boca, participó en el podcast "Tengo un Plan" y expuso una cruda realidad que atraviesa el fútbol argentino y, en particular, las divisiones inferiores del club "xeneize".

Herrera sorprendió al afirmar que “el 85 ó 90 por ciento de las Inferiores está en índices de pobreza familiar”. Según explicó, los jóvenes “juegan con una presión inmensa porque su objetivo es llegar y sacar a sus familias de la pobreza”, algo que los distingue del contexto europeo.

Como ejemplo, relató la situación de un chico de la cantera de Boca que “a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida”.

El ex Manchester United y PSG comparó la situación con Europa: “Allá con el primer sueldo se compran el Mercedes. En Argentina no se puede dormir de la presión”, dijo. También recordó una anécdota junto a Ángel Di María en el PSG, cuando un juvenil viajó en avión privado en su primer año como profesional.

Herrera destacó la labor psicológica en Boca, donde asegura tener un contacto constante con la psicóloga del club para acompañar a los jóvenes.

Sobre su futuro, reconoció que las lesiones lo condicionan y, aunque podría extender su contrato en Boca hasta 2026, no descarta regresar al Zaragoza, el club de sus amores: “Si fuera por la afición, ya estaría allí”.

