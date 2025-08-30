Del vestuario de Boca al sanatorio de Rosario: las duras acusaciones contra Carlos Tevez por parte del padre de Juan Cruz Komar

El segundo capítulo se dio en 2022, cuando sus caminos volvieron a cruzarse en Rosario Central, esta vez con Tevez como entrenador y Komar ya consolidado como jugador. La relación, según el relato del padre, fue “bastante fea”. En medio de la recuperación de una operación de meniscos, Komar sufrió una inflamación en la rodilla y debió ser internado en un sanatorio. Allí, Tevez lanzó una frase que dejó heridas: “El que no quiera jugar, que no juegue”. Para el entorno del futbolista, esas palabras fueron un acto de maltrato en un momento sensible.