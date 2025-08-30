Netflix estrenó "Dos tumbas", el enigmático thriller español de solo tres capítulos para ver el fin de semana

"Dos tumbas" es la última incorporación al catálogo de Netflix y se perfila como candidata para una maratón de fin de semana. Ayer, la plataforma estrenó este thriller español que se convirtió en una de las propuestas más prometedoras de la empresa, con un elenco destacado y una trama inquietante.
El nuevo estreno de Netflix reúne a figuras destacadas de la industria audiovisual española. Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keucherian, quienes trabajaron juntos en uno de los fenómenos más aclamados de la plataforma, "La casa de Papel", vuelven a encontrarse en "Dos tumbas", una serie creada por tres especialistas del género del thriller que aborda una misteriosa desaparición que enganchará hasta los espectadores más exigentes.
¿De qué trata “Dos tumbas”?
La miniserie creada y escrita por expertos como Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, integrantes del colectivo Carmen Mola, es una adictiva historia de suspense que sigue a Isabel, abuela de una de las chicas desaparecidas en un tranquilo pueblo costero y que busca hacer justicia por mano propia.
El comienzo de un relato desgarrador
El relato comienza en una entrañable tarde de verano, cuando una adolescente, Verónica, se encuentra ayudando a su abuela Isabel a usar el celular. Las risas y la complicidad entre ellas permite comprender el aprecio enorme que se tienen. Tras prometerle volver al día siguiente, la joven se marcha a casa de su padre para prepararse; son las fiestas de Frigiliana y quedó con su amiga Marta para salir.
Pero Verónica y Marta no vuelven a sus hogares. Allí, la serie se traslada en el tiempo dos años, cuando el caso se cierra por falta de pruebas e Isabel, se niega a aceptar que aquellos que tenían que descubrir qué pasó con su nieta se rindan. Será entonces cuando el personaje encarnado por Kiti Mánver tome las riendas de la investigación, dispuesta a llegar donde otros no lo hicieron para desentrañar el misterio de la desaparición de las dos amigas