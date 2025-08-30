Netflix estrenó "Dos tumbas", el enigmático thriller español de solo tres capítulos para ver el fin de semana

Pero Verónica y Marta no vuelven a sus hogares. Allí, la serie se traslada en el tiempo dos años, cuando el caso se cierra por falta de pruebas e Isabel, se niega a aceptar que aquellos que tenían que descubrir qué pasó con su nieta se rindan. Será entonces cuando el personaje encarnado por Kiti Mánver tome las riendas de la investigación, dispuesta a llegar donde otros no lo hicieron para desentrañar el misterio de la desaparición de las dos amigas