Solo le quedan tres días: la película de Tarantino que todos deben ver y se va de Netflix

No hace falta ser un entusiasta de las películas de "cowboys" para estar de acuerdo con que "Django desencadenado" es, además de uno de los filmes más exitosos de Quentin Tarantino, una película para un amplio espectro, tanto para los que buscan acción y escenarios de época, como para quienes quieren entretenerse y reírse con diálogos ingeniosos y realizar críticas sociales a través de una narrativa épica.
"Django desencadenado" es una reinvención del género western que supera las expectativas para un estilo con un público bastante definido. Se trata de una experiencia cinematográfica inolvidable que sigue la historia de "Django" (Jamie Foxx), un esclavo liberado para rescatar a su esposa de un brutal terrateniente, mezclando humor negro y una banda sonora impecable.
¿De qué trata "Django desencadenado"?
La película cuenta con un reparto excelente que suma a que esta historia sea memorable. Cristoph Waltz le aporta un carisma irresistible al Dr. King Schultz, lo cual le valió el Oscar, el cazarrecompensas que acompaña a Django a rescatar a su esposa Broomhilda de las garras de un poderoso hombre del sur de Estados Unidos. Su viaje lo lleva a conocer al despiadado Clavin Clandie interpretado por Leonardo Di Caprio, quien mantiene privada de libertad a la enamorada de Schultz.
La película ofrece un enfoque distinto de un periodo oscuro de la historia estadounidense, señalaron desde el medio especializado Espinof. El filme utiliza el western como vehículo para explorar temas como la esclavitud, la venganza y la justicia, sin perder nunca el estilo distintivo de Tarantino. Cada escena está construida con un ritmo y tensión muy propias, mientras los giros argumentales y los momentos de humor negro equilibran la intensidad de la historia.
¿Cuándo se va de Netflix?
Todos estos argumentos sirven como una colección de incentivos para acceder a Netflix antes del 31 de agosto y disfrutar de este clásico de Tarantino antes de que abandone el catálogo de la plataforma. Esta es una de esas películas que merece revisarse varias veces, tanto para los fanáticos de cine de acción y los westerns como para los apasionados de las historias que combinan entretenimiento y profundidad emocional.