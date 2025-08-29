Solo le quedan tres días: la película de Tarantino que todos deben ver y se va de Netflix

¿Cuándo se va de Netflix?

Todos estos argumentos sirven como una colección de incentivos para acceder a Netflix antes del 31 de agosto y disfrutar de este clásico de Tarantino antes de que abandone el catálogo de la plataforma. Esta es una de esas películas que merece revisarse varias veces, tanto para los fanáticos de cine de acción y los westerns como para los apasionados de las historias que combinan entretenimiento y profundidad emocional.